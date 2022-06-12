بمؤهلات ثانوية عامة.. الحوثي يعين مسؤولا للتفتيش القضائي السري بصلاحيات مطلقة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر قضائية خاصة في مليشيا الحوثي عن وجود هيئة تفتيش قضائية سرية تمتلك صلاحيات مطلقة لعزل وتعيين القضاة بعيدا عن المؤسسات المعلنة.



وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت" إن "زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي عبر مكتبه، عين مراسل محكمة سابق في حجة مسؤولا لهيئة التفتيش القضائي السرية".



وبحسب المصادر القضائية الحوثية فقد عين الحوثي شخصا يدعى عبدالله ماهوب بمؤهلات ثانوية عامة مسؤول التفتيش السري بصلاحيات مطلقة تمكنه من عزل القضاة.



وتربط علاقة وثيقة بين ماهوب ورئيس هيئة التفتيش القضائي الحوثي المعلنة المدعو "عبدالوهاب المحبشي".



وكانت مصادر قضائية قد كشفت الأسبوع الفائت عن عزم المليشيا تعيين 1300 قاض حوثي جديد وعزل جميع القضاة السابقين.



يشكل القضاء -المعروف بالفساد الهائل في أوساط السكان-، أحد أهم مؤسسات السيطرة الحوثية على المجتمع في المدن والريف في المحافظات التي تقع تحت سيطرة الجماعة الحوثية التابعة لإيران، .



وبحسب عدد من المصادر الحوثية فإن عصبة من القضاة الحوثيين يعملون على عزل القضاة الأكثر خبرة، وتهميشهم لصالح الطبقة الجديدة من القضاة.

