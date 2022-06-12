تعز.. السلطة المحلية تغلق شركات الكهرباء التجارية بسبب مخالفتها للتسعيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلقت السلطة المحلية في تعز اليوم الأحد، محطات الكهرباء التجارية في المحافظة جنوبي غربي اليمن.



وقال مصدر مسؤول لـ"يمن شباب نت"، إن مدير مديرية القاهرة سمير عبدالإله أغلق شركات الكهرباء عقب توجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات التجارية المخالفة لتسعيرة فاتورة الكهرباء.



وأدى إغلاق الشركات إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كلي عن المدينة.



ومساء السبت، قال محافظ تعز في مذكرة وجهها لمدراء عموم المديريات، إنه تلقى شكاوي حول صدور فواتير الكهرباء المخالفة للتسعير الجديدة الصادرة من فرع المؤسسة العامة للكهرباء للنصف الأول من شهر يوليو الحالي.



ووجه شمسان، باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أصحاب المولدات المخالفة، وسوف يقوم فرع المؤسسة بإصدار نشرة بالأسعار في بداية ومنتصف كل شهر.



وكانت المؤسسة العامة للكهرباء في تعز أعلنت الأربعاء الماضي عن تسعيرة جديدة للكيلو وات من الطاقة، للدورة الأولى من شهر يونيو الجاري.



ووجهت المؤسسة، ملّاك الشركات الخاصة، بأنه تم تحديد 611 ريال للكيلو الواحد، وهي التسعيرة المعتمدة من محافظ المحافظة.



وفي 23 مايو الماضي وجهت السلطة المحلية في تعز بإلغاء رسوم الاشتراكات التي تفرضها الشركات التجارية المؤقتة للكهرباء والغاء أي رسوم تحت أي مسميات أخرى واعتماد سعر البيع وفقاً للمعايير التي حددتها اللجنة المكلفة والمقترحات المقدمة من مؤسسة الكهرباء.



يأتي ذلك عقب ارتفاع تكلفة الكهرباء في المدينة إذ بلغ سعر الكيلو وات الواحد مؤخرًا 950 ريالًا.

