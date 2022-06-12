الأرصاد الجوية: إرتفاع درجات الحرارة في اليمن مابين 38 - 45 درجة

المنامة - ياسر ابراهيم - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، اليوم الاحد طقساً حاراً على الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار رعدية متفرقة على المحافظات الغربية والجنوبية الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز - في بيان نشرته الجوية - "من المتوقع أن يكون الطقس حاراً وجافاً مغبراً نسبياً على صحاري المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة وتتراوح درجات الحرارة ما بين 38 ــ 45 درجة مئوية".

كما يتوقع أن يكون الطقس حاراً رطباً على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة ما بين 35 - 40 درجة مئوية.

واحتمال هطول أمطار متفرقة ترافقها العواصف الرعدية أحياناً في فترتي الظهيرة والمساء على المحافظات الغربية والجنوبية الغربية خاصة على لحج، تعز، إب، ريمة، غرب كل من صنعاء و ذمار، المحويت وحجة، وقد تمتد إلى شرق الحديدة، وفق المركز.

ونبه المركز المواطنين، من التعرض المباشر لأشعة الشمس نهاراً في المحافظات الصحراوية والساحلية وأرخبيل سقطرى، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأرخبيل وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، كما نبه من التواجد في ممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.