رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع والمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاحد، عددا من المصانع والمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث اطلع على سير العمل فيها وانشطتها الإنتاجية والخدمية لتعزيز أداء القطاع الزراعي والسمكي ضمن جهود الدولة لرفع مستوى الامن الغذائي.



حيث شملت جولة رئيس الوزراء، مصنع الجبيونات التابع للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية، والذي ينتج السياجات الشبكية.. واطلع من العاملين فيه على مستوى الإنتاج وخطة زيادته خلال الفترة القادمة، والاحتياجات القائمة لتوسيع نشاط المصنع بما يلبي احتياجات السوق.. ووجه بالعمل على توسيع نشاط المصنع.

كما زار الدكتور معين عبدالملك، المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، واطلع على دورها في تلبية احتياجات الإنتاج الزراعي من توفير الآلات والاشراف على استيراد الاسمدة والبذور والتصدير وغيرها.. واستمع الى شرح حول عملية إعادة تأهيل وترميم مبنى المؤسسة.

كما استمع من وزير الزراعة والثروة السمكية ورئيس المؤسسة الى الرؤية المعدة للحفاظ على أصول المؤسسة وإعادة تنشيط دورها المحوري في دعم القطاع الزراعي وتوفير احتياجات المزارعين لدعم القطاع ورفع الإنتاج.

وشدد رئيس الوزراء على اعداد الية تنفيذية لتطوير عمل المؤسسة وتفعيل دورها في تقديم التسهيلات والإرشاد الزراعي والإنتاجي والتسويقي للمزارعين.. مؤكدا على مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعي لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيض فاتورة الاستيراد.. لافتا الى أهمية التركيز على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والإنتاجية في الجانب الزراعي.

واختتم رئيس الوزراء جولته الميدانية بتفقد ميناء الاصطياد السمكي الواقع في منطقة حجيف، حيث اطلع على وضع الميناء وسير العمل فيه، وخطة وزارة الزراعة والثروة السمكية لتفعيل نشاطه كواحد من أكبر موانئ الانزال والتصدير السمكي في المنطقة، والنهوض بدوره في انعاش الاقتصاد المحلي وخدمة الصيادين.

وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة لجهود وزارة الزراعة والثروة السمكية لإعادة نشاط ميناء الاصطياد السمكي، والاضطلاع بخدماته في استقبال السفن السمكية وعمليات الشحن والتفريغ وصيانة معدات الاصطياد.