رئيس الوزراء يترأس اجتماع لقيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية للوقوف امام تحديات الامن الغذائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع بقيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، للوقوف امام تحديات الامن الغذائي، وما تقوم به الوزارة من جهود لتنفيذ رؤية الحكومة في استنهاض القدرات والامكانيات الذاتية لرفع مستوى الامن الغذائي.



وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان موضوع الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى للحكومة، باعتباره احدى التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن، خاصة مع زيادة أسعار السلع الغذائية عالميا، وستقدم كل الدعم الممكن للعاملين في القطاع الزراعي والسمكي للاستجابة للتحديات القائمة في هذا الجانب.. مشيرا الى الدور المحوري لوزارة الزراعة والثروة السمكية في ضمان الامن الغذائي ودعم القطاع الزراعي والسمكي ورفد الاقتصاد الوطني.

ولفت الى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاعين الزراعي والسمكي، باعتبارها من اكثر القطاعات التي تضررت جراء حرب مليشيا الحوثي الانقلابية، وكذا التغير المناخي، وما يجب التركيز عليه لمعالجة هذه التحديات وفق خطط واقعية وعملية وذات مردود سريع.. مبينا ان مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج القومي الاجمالي تأتي بعد النفط والأولى في تشغيل الايدي العاملة، وفي رفد الاقتصاد بالعملة الصعبة بعد النفط وحوالات المغتربين.

وتطرق رئيس الوزراء الى الإمكانيات الواعدة للقطاع الزراعي والسمكي، وضرورة ايلائهما العناية القصوى في هذه المرحلة خاصة مع الازمة العالمية في سلاسل الامداد وارتفاع الأسعار.. مشيرا الى الشراكات القائمة مع المانحين لدعم هذين القطاعين كاحد مجالات الدعم الحيوية والمستدامة واخرها الدعم المعلن من البنك الدولي بمبلغ 45 مليون دولار للقطاع السمكي وكذا دعم البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز البنى التحتية في 18 مركز انزال سمكي.. موجها بتفعيل دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي واهمية استثمار موارده بكفاءة وفاعلية.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على أهمية رفع مستوى الانتاج في القطاع السمكي، ورفع نسبة التصدير، ووضع اليات ورؤى في هذا الجانب لرفد الاقتصاد الوطني.. مؤكدا أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وتوسيعها واستصلاح الاراضي ووقف التعديات.. مشيرا الى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لدعم الزراعي والسمكي بينها ترميم السدود الزراعية.

واستمع رئيس الوزراء من وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري، وقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات، الى تقارير حول مستوى تنفيذ القرارات الحكومية حول رفع مستوى الإنتاج الزراعي والسمكي ودعم الصيادين والمزارعين، والتحديات القائمة ومقترحات تجاوزها.

وكان رئيس الوزراء قد قام بزيارة تفقدية لدوائر وقطاعات الوزارة واطلع على مستوى عملها، والمهام التي تنفذها وخططها المستقبلية.. منوها بالبناء المؤسسي الذي تقوم به على مستوى ديوان الوزارة وفروعها في المحافظات.. ووجه بوضع مصفوفة عن اهم الاحتياجات لتفعيل القطاعات المختلفة للوزارة ليتم التعامل معها بصورة عاجلة.