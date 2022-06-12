ردا على المجلس الانتقالي.. - المركزي اليمني: الاتهامات بالتآمر لنقل البنك إلى صنعاء "زيف وتحريض" تسبب بإرباك السوق

عبر البنك المركزي اليمني، الأحد، عن أسفه حيال ما وصفه بـ"حملات الزيف والتحريض" التي تستهدف قيادته بمزاعم التآمر لنقل مقر البنك إلى صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي.



جاء ذلك في بيان للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، عبر صفحته بالفيسبوك، ردا على بيان المجلس الانتقالي، دون أن يسميه.



وقالب البيان، "يستغرب البنك المركزي اليمني الحملات والبيانات الصادرة من كيانات رسمية مشاركة في السلطة تتهم قيادة البنك وبعض مسئوليه تلميحاً وتصريحاً بالتآمر والعمل على نقل البنك إلى صنعاء".



وأضاف، "يأسف البنك لهذا الزيف والتحريض غير الحصيف وإعادة ترويج ما تتداوله بعض المواقع المشبوهة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية أو بالاعتماد على معلومات مضللة تهدف إلى تسميم العلاقة بين البنك وتلك الكيانات وعبر بيانات رسمية".



ولفت البيان إلى أنه "كان بإمكان تلك الكيانات التواصل مع قيادة البنك لمعرفة الحقيقة قبل أن تعقد اجتماعات رسمية متلفزة لتكرر مثل تلك الاتهامات التي تتسبب في إرباك السوق والتأثير على معيشة الناس".



وأهاب البنك المركزي اليمني بالجميع تحري الدقة والمصداقية والتعامل بمسئولية مع مؤسسة سيادية تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة وتعمل بشفافية وتحت المجهر وليس لها خبايا ولا خفايا كما وصفها البيان.



وحمل البنك المركزي في بيانه، تلك الجهات (الانتقالي) مسئولية تعرض مسئوليه ومنتسبيه لأي أذى نتيجة تلك الاتهامات الباطلة وذلك التحريض غير المسئول.



والسبت قالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، إنها "تحذر العناصر المشبوهة في إدارة البنك المركزي من مغبة تحركاتهم مع بعض الأطراف في الخارج".



واتهم بيان الانتقالي وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، "بحياكة مؤامرة في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء عاصمة المليشيات الحوثية".

