حضرموت.. ضبط عصابة تمتهن ترويج مادة "الشبو" المخدرة في سيئون

المنامة - ياسر ابراهيم - ضبطت الأجهزة الأمنية في مدينة سيئون، عاصمة وادي وصحراء حضرموت "شرقي اليمن"، عصابة من ثلاثة أشخاص، كانوا يستقلون سيارة وبحوزتهم كمية مادة الشبو المخدر وأدوات تعاطيه.



ووفقا لـ"مركز الإعلام الأمني بالوادي والصحراء"، فإن أعمار الأشخاص الذين تم ضبطهم ما بين 25 - 35 عام، مضيفاً بأنه تم تسليمهم إلى مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية.



ويأتي ذلك ضمن الجهود الأمنية والحملات الميدانية لضبط مروجي وتجار المخدرات.



وانتشرت مؤخراً صناعة هذا النوع من أنواع المخدرات "الشبو"، في وادي وصحراء حضرموت، ومحافظات أخرى، بشكل مخيف وغير مسبوق، وسط توعية من المجتمع بخطورته وأضراره الكبيرة.

