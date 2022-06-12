شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1,336 لغماً خلال اسبوع زرعتها المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1,336 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2022م زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، بأن الالغام المنزوعة، منها 42 لغماً مضاداً للأفراد، و245 لغماً مضاداً للدبابات، و1,048 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة ليرتفع بذلك عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر يونيو إلى 2,773 لغما..مشيراً الى ان عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" بلغت 345 ألفًا و147 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.