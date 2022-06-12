وزير المياه يناقش تدخلات البرنامج السعودي في مجال المياه والإصحاح البيئي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع المدير التنفيذي لمكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي، تدخلات البرنامج في مجال قطاع المياه والصرف الصحي.



وأكد الوزير الشرجبي، على أهمية الدعم الذي يقدمه البرنامج السعودي في اليمن.. مشدداً على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الوزارة والبرنامج وتخصيص دعم أكبر لقطاع المياه والصرف الصحي للنهوض بالخدمات الأساسية للمواطنين التي لحقت بها أضرار كبيرة جراء الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية على الدولة منذ العام ٢٠١٤م.

من جانبه أكد المدير التنفيذي للبرنامج السعودي، استعداد البرنامج لتقديم مزيداً من الدعم لقطاع المياه..مشيراً الى اعتماد البرنامج لعدد من المشاريع في قطاع المياه وسيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة.