المحولي يدشن الاختبارات في المعهد المهني الصناعي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

دشن نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، اليوم، في معهد التدريب المهني الصناعي بمديرية خور مكسر في عدن ، اختبارات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021-2022م والتي يتقدم لها 114 طالباً وطالبة لسنة أولى وثانية ، من تخصصات ( تمديدات كهربائية - اجهزة منزلية - كهرباء سيارات - ميكانيكا سيارات - نجارة - سباكة ) .



و تفقد نائب الوزير ، قاعات الاختبارات للاطلاع على سير العملية الاختبارية التي يقوم بها الطلاب ضمن الإجراءات الفنية المتبعة من قبل اللجان الاختبارية في المعهد..مشيداً بالجهود المبذولة من قبل اللجان الاختبارية في تنظيم العملية التعليمية والاختبارية في مختلف التخصصات لهذا العام.

واكد المحولي، حرص الوزارة على تقدم كافة التسهيلات اللازمة لتسهيل الاجراءات المتعلقة بعقد الاختبارات العلمية في المعاهد حسب التخصصات المهنية والفنية ، و تحسين العملية التعليمية بصورة عامة .