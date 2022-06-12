وزير التربية يتفقد نشاط مركز البحوث ووحدة البرامج واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مركز البحوث والتطوير التربوي، ووحدة البرامج، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، ضمن جولة ميدانية لتفقد سير الإدارات والأجهزة التربوية والتعليمية.



و اطلع الوزير العكبري، خلال زيارته مركز البحوث والتطوير التربوي على تجهيزات المركز وما يمثله من ركيزة أساسية وهامة لتقديم الدراسات لآليات تطوير المناهج تطوير والعمل التربوي بصورة عامة..مستعماً من رئيس المركز الدكتور عبده غالب العديني، إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل المركز في ظل الظروف الراهنة..موضحاً أن المركز أنجز أربعة بحوث تربوية جميعها في التعليم الأساسي.

كما تفقد وزير التربية، وحدة البرامج التابعة للوزارة، و طاف بالوحدة ..مطلعاً على طبيعة عملها والصعوبات التي تعترضها..متعرفاً من مدير إدارة وحدة البرامج الدكتور تميم عبدالرقيب، إلى آليات تطوير وحدة البرامج خلال الفترة المقبلة، ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التربوية والتعليمية مع الجهات المانحة.

وفي سياق متصل زار الوزير العكبري، اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، و كان في استقباله القائم بأعمال الأمين العام للجنة الوطنية الدكتورة حفيظة الشيخ، حيث اطلع على نشاط وخطط اللجنة خلال المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق برفع أداء الكادر وبناء الهيكل الوظيفي والعمل على المشاريع التي كلفت بها اللجنة الوطنية أو اقترحتها سابقا.

وشدد وزير التربية خلال زياراته التفقدية على بذل المزيد من الجهود والارتقاء بمستوى أداء كافة القطاعات والأجهزة التربوية والتعليمية بما يسهم في التغلب وتجاوز الصعوبات والتحديات التي تعترض سير عملها، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة وضع الخطط والبرامج التطويرية..مثمناً الدور الريادي والكبير للكوادر العاملة بالإدارات التعليمية والتربوية، الذين أثبتوا قدرتهم على العمل في ظروف صعبة خلال الفترة الماضية..مشيراً إلى أن الوزارة لن تألوا جهد في سبيل توفير الاحتياجات والدعم اللازم للعمل.