لحج.. لجنة التحقيق تطلع على أوضاع المحتجزين والسجناء في مديرية الحوطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

واصلت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، السبت، متابعتها لأوضاع السجناء والمحتجزين في محافظة لحج جنوبي البلاد.



حيث نفذ فريق اللجنة نزولا إلى سجن إدارة أمن الحوطة، والتقى خلالها بكل من مدير البحث الجنائي بالمحافظة، أحمد كرامي، ومدير بحث مديرية الحوطة علي الوكالة.

وراجع الفريق كشوفات المحتجزين والسجناء البالغ عددهم 47 محتجز وسجين على ذمة قضايا مختلفة، والوضع القانوني الحالي لكل نزيل.

واستمع أعضاء وباحثي اللجنة المشاركين في النزول إلى شكاوى ومطالب السجناء والمحتجزين، منها الإسراع في البت بقضاياهم والإفراج عنهم، وزيادة عدد الجلسات، وتوفير أدوية الضغط والسكري والأمراض الجلدية ووسائل النظافة العامة والشخصية.

كما طالب السجناء والمحتجزين بتوفير طبيب، ونقلهم إلى مبنى أكثر سعة وتهوية ومناسبة للسكن والنوم، نظرا لعدم صلاحية المبنى الحالي لبقائهم بهذا العدد الكبير مقارنة بضيق المكان ورداءته.

وفي سياق متصل عاينت اللجنة قسم سجن النساء في الحوطة والتقت مع المحتجزات على ذمة قضايا مختلفة، ودونت مطالبهن للجهات المعنية، وفي مقدمتها إنشاء قسم مناسب للنساء يليق بإنسانيتهن وخصوصيتهن، وزيادة عدد أفراد الشرطة النسائية، وتوفير المستلزمات الطبية والإيوائية والتكييف والعون القانوني المجاني.

وفي الزيارة عقدت اللجنة لقاءاً مع رئيس محكمة الاستئناف في محافظة لحج القاضي محمد الجنيدي الذي دعا إلى سرعة استكمال بناء السجن المركزي الذي أُعد وفق المعايير المنصوص عليها في القانون الوطني والمعايير الدولية، وإنشاء دار أحداث وسجن نساء في المحافظة يضمن لهاتين الفئتين خصوصيتهما وكرامتهما.