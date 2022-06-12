رئيس هيئة الأركان يطلع على تقارير الإنجاز للنصف الأول من العام القتالي 2022م

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

عقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، امس، اجتماعاً مشتركاً برؤساء هيئات وزارة الدفاع وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، للإطلاع على تقارير الإنجاز للنصف الأول من العام القتالي 2022م.



واستمع رئيس هيئة الأركان، خلال اللقاء، الذي حضره المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، إلى تقارير مفصلة عن الأوضاع الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف جبهات القتال، والخروقات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية للهدنة الأممية واعتداءاتها المتكررة على مواقع الجيش والأحياء السكانية والأعيان المدنية ومحاولتها استغلال الهدنة الأممية والتزام قوّاتنا بوقف إطلاق النار لتعزيز موقفها وترتيب وضعها الميداني المتهاوي.

ودعا رئيس الأركان، الأمم المتحدة للقيام بالدور المنوط بها في إلزام مليشيات الحوثي الإرهابية بتعهداتها لجعل الهدنة واقعاً ملموساً، معبراً عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها لجنة مراقبة الهدنة من أجل إنجاح المفاوضات وتحسين أوضاع المواطنين على الصعيدين الأمني والمعيشي رغم المحاولات المستمرة لافشالها من قبل المليشيات الإرهابية.

وأشاد رئيس الأركان، بجهود رؤساء الهيئات والمناطق وترجمتهم العملية لكل المهام الموكلة إليهم والعمل على تعزيز وتطوير الأداء الإداري والعملياتي، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات ومواكبة كافة التطورات الميدانية.