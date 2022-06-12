مع بدء الموسم السياحي.. - إب..مليشيا الحوثي تفرض قيوداً على تحركات المواطنين وتبتزهم مالياً

المنامة - ياسر ابراهيم - وضعت مليشيا الحوثي الإرهابية، قيوداً على تحركات الأسر والعائلات في محافظة إب (وسط اليمن) بالتزامن مع بدء الموسم السياحي الجديد.



وشكا مواطنون من انتشار مسلحين تابعين لمباحث المليشيا في المتنزهات العامة والبقع الخضراء وفرض قيود على الأسر والعائلات التي تخرج للتنزه.



وقال المواطنون، إن المسلحين الحوثيين ينتشرون في المتنزهات والمساحات العامة ويقومون بتفتيش العائلات، ويطالبونهم بإظهار البطائق وعقود الزواج، أو يقتادونهم إلى السجن.



وأضافوا أنهم تعرضوا لعمليات ابتزاز مالي من قبل المسلحين الحوثيين في تلك المتنزهات التي يقول الأهالي بأن المليشيا حولتها إلى مواقع بوليسية وانتهاك للحريات الشخصية.



وتلجأ الأسر للخروج إلى المساحات العامة والمرتفعات الجبلية المطلة على المدينة بغرض التنزه والترويح عن النفس.



