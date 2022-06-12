200 عملية عيون مجانية اجراها استشاري سوداني بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

اجرى طبيب زائر ٢٠٠ عملية عيون مجانية في المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون بمدينة مأرب و 600 حالة كشف وتشخيص طبي خلال 12 يوما على يد الاستشاري السوداني الدكتور حسن المهمشي.



وأوضح رئيس قسم العمليات بالمستشفى الدكتور صلاح كمال الدين ان الهدف من اقامة برنامج الطبيب الزائر الذي تنفذه مؤسسة البصر العالمية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يتمثل في التخفيف من أعباء ومعاناة المرضى والجرحى الذين يحتاجون عمليات جراحية نوعية في الخارج، لإجرائها لهم في الداخل بالمجان الى جانب نقل الخبرات للكوادر المحلية.

واوضح أن البرنامج كان يستهدف إجراء 100 عملية جراحية الا انه تم مضاعفاتها نظرا للحالات الكثيرة التي تحتاج للعمليات الجراحية النوعية للمواطنين وأغلبهم من النازحين.