رئيس مجلس القيادة يزور مجلس النواب المصري ويدعو الى مناصرة برلمانية عربية واسعة لمشروع استعادة الدولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

زار الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت مجلس النواب المصري، في ثاني ايام زيارته الرسمية الى جمهورية مصر العربية الشقيقة.



وكان رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي الجبالي، في استقبال فخامة الرئيس والوفد المرافق له من اعضاء مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، وعثمان مجلي.

وخلال الزيارة اشاد فخامة الرئيس رشاد العليمي بالتجربة الديمقراطية المصرية الرائدة، واعرب عن سعادته بزيارة مجلس النواب المصري كمنارة للحوار، وصرح تشريعي عريق في المنطقة.

واشار فخامة الرئيس الى الدور الذي يمكن ان يلعبه البرلمانيون المصريون في دعم القضية اليمنية العادلة، مذكرا بموقف مصر التاريخي الى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري، عندما كان التجهيل، والخرافة، والفقر، والاستبداد، سلاح النظام الامامي لكبح التحاق اليمن بعصر الدولة والمواطنة المتساوية.

وقال الرئيس، "ان مشرو ع الامامة الجديد بثوب ولاية الفقية وشعار تصدير الثورة الخمينية اغرق البلاد بالحرب والدمار، ويحاول اعادة اليمن الى العهد البائد، وفوق ذلك الامعان بتمزيق نسيجه الاجتماعي ومحاولة سلخه عن كيانه العربي، وتحويله الى قاعدة تهديد لامن دول الجوار والملاحة العالمية".

واكد الرئيس التزامه واخوانه في مجلس القيادة الرئاسي، بالوقوف امام المشروع الايراني الفارسي التوسعي في المنطقة، محذرا البلدان العربية من ويلات هذا المشروع التخريبي.

وفي اللقاء تحدث عضوا مجلس القيادة الرئاسي، ووزير الخارجية احمد بن مبارك، عن اهمية دور البرلمان المصري في مناصرة مشروع استعادة الدولة اليمنية وانهاء الانقلاب، واثارة الاهتمام العالمي ازاء القضايا الملحة في هذا الملف، وفي المقدمة الحصار المفروض على مدينة تعز، و التداعيات المحتملة لانهيار خزان صافر النفطي.

كما تحدث عدد من رؤساء اللجان البرلمانية المصرية، الذين اكدوا ابقاء القضية اليمنية في صدارة اعمال المجلس، ومناصرتها في المحافل الاقليمية والدولية.

حضر اللقاءات مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم.