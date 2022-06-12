لطمة بالوجة وكسر أصبعه.. وزير حوثي مع مرافقيه يعتدون على مواطن بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم ما يسمى بوزير الكهرباء في حكومة مليشيا الحوثي بصنعاء غير المعترف بها دوليًا، المدعو "أحمد العليي"، مع مرافقيه بالاعتداء والضرب على المواطن "عبد السلام الجائفي"، في العاصمة صنعاء.

وقال الجائفي، في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوزير الحوثي "أحمد العليي"، قام بلطمه في الوجه، وكسر إصبعه، بعد الاعتداء عليه مع عصابة مسلحة أستقدمها للاعتداء عليه".

وعزى المواطن الجائفي، سبب الاعتداء عليه من قبل الوزير الحوثي، والعصابة التي استقدمها إلى مزاعم "العليي"، أنه مخالف، مؤكدا أنه لم يكن مخالف على الإطلاق، متحديا إياه بإثبات أنه مخالف.

يأتي هذا في ظل الانتهاكات المتزايدة التي يقوم بها عدد من قيادات المليشيا ومسؤوليها بحق المواطنين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم، ورفضهم مطالب المواطنين، ومنها خفض تعرفة أسعار الكهرباء.