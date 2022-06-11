من البرلمان المصري.. العليمي يحذر البلدان العربية من ويلات المشروع الإيراني التوسعي

دعا الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، السبت، إلى مناصرة برلمانية عربية واسعة لمشروع استعادة الدولة في بلاده، محذرا الدول العربية المشروع الفارسي التخريبي.



جاء ذلك خلال زيارته -والوفد المرافق له من أعضاء المجلس سلطان العرادة وعثمان مجلي- لمجلس النواب المصري، في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال الزيارة التقى الرئيس العليمي، رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي الجبالي، وأشاد بالتجربة الديمقراطية المصرية الرائدة، واعرب عن سعادته بزيارة مجلس النواب المصري كمنارة للحوار، وصرح تشريعي عريق في المنطقة.



وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون المصريون في دعم القضية اليمنية العادلة، مذكرا بموقف مصر التاريخي إلى جانب الشعب اليمني ونظامه الجمهوري، عندما كان التجهيل، والخرافة، والفقر، والاستبداد، سلاح النظام الإمامي لكبح التحاق اليمن بعصر الدولة والمواطنة المتساوية.



وقال العليمي، إن مشروع الإمامة الجديد بثوب ولاية الفقيه وشعار تصدير الثورة الخمينية أغرق البلاد بالحرب والدمار، ويحاول إعادة اليمن إلى العهد البائد، وفوق ذلك الامعان بتمزيق نسيجه الاجتماعي ومحاولة سلخه عن كيانه العربي، وتحويله إلى قاعدة تهديد لأمن دول الجوار والملاحة العالمية".



وأكد الرئيس التزامه وإخوانه في مجلس القيادة الرئاسي، بالوقوف أمام المشروع الإيراني الفارسي التوسعي في المنطقة، محذرا البلدان العربية من ويلات هذا المشروع التخريبي.



وفي اللقاء تحدث عضوا مجلس القيادة الرئاسي، ووزير الخارجية احمد بن مبارك، عن أهمية دور البرلمان المصري في مناصرة مشروع استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب.



ولفت المسؤولون أيضا إلى أهمية "إثارة الاهتمام العالمي إزاء القضايا الملحة في هذا الملف، وفي المقدمة الحصار المفروض على مدينة تعز، والتداعيات المحتملة لانهيار خزان صافر النفطي".



كما تحدث عدد من رؤساء اللجان البرلمانية المصرية، الذين أكدوا ابقاء القضية اليمنية في صدارة أعمال المجلس، ومناصرتها في المحافل الاقليمية والدولية.



وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عقد في وقت سابق اليوم مباحثات رسمية مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، ركزت على توحيد الجهود لمواجهات المخاطر التي تهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب مع زيادة الأنشطة الإيرانية العدائية.

