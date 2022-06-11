"بحجة أنها أمريكية".. عصابة الحوثي تتلف شحنة من فاكهة التفاح تابعة لتاجر بالجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عصابة الحوثي المدعومة من إيران، على اتلاف حمولة مركبتين من فاكهة التفاح في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور، لجرافة تابعة لميليشيا الحوثي وهي تدهس كراتين معبأة بفاكهة التفاح.



وقالت المصادر إن مشرفاً حوثياً وجه بمصادرة ودهس حمولة مركبتين كانتا محملة بكراتين معبأة بفاكهة التفاح تابعة لأحد تجار الفواكه والخضروات بمحافظة الجوف كانت قادمة من مأرب.



وأوضحت المصادر أن المشرف الحوثي صادر ودهس تلك الكميات من التفاح بحجة أنه "تفاح أمريكي"، فيما ذكرت مصادر أخرى إن عملية الاتلاف جاءت بعد اختلاف المشرف الحوثي مع التاجر على المبلغ المالي الذي طلبه الأول والذي يفوق قيمة البضاعة.



وأشارت إلى أن التاجر رفض دفع ذلك المبلغ ليقرر المشرف مصادرتها ودهسها بإحدى الجرافات التابعة لأفراد نقطة المليشيات الواقعة بالقرب من معسكر اللبنات الاستراتيجي على الخط الصحراوي الرابط بين مدينة الحزم ومحافظة مأرب.

