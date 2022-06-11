شكرا لبحثكم عن خبر إدارة التعليم و المرأة في منسقية الانتقالي بجامعة عدن تنظم ورشة عمل حول الوقاية من الاحتراق النفسي لدى الاكاديميات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

العاصمة عدن - غمدان الشعيبي

نظمت إدارة التعليم والمرأة في المنسقية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي في جامعة عدن، صباح اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان :"برنامج ارشادي للوقاية من الاحتراق النفسي لدى اكاديميات جامعة عدن"، وذلك برعاية من المنسقية العليا للانتقالي جامعة عدن، في مديرية خور مكسر بالعاصمة عدن.

و افتتحت الورشة بحضور د. سهير علي احمد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، و الاستاذ محمد صالح باتيس رئيس قسم الرقابة التنظيمية و المتابعة في الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة.

وقدمت د. أروى العبادي مدربة الورشة شرحا مفصلا عن "الاحتراق النفسي" ومدى تأثيره على المرأة في حياتها اليومية، بالإضافة إلى طرح الكثير من الأسئلة للمشاركات من اكاديميات جامعة عدن، للتعبير عن كيفية الاحتراق النفسي وسبل مخاطره، بالإضافة إلى صناعة العزيمة النفسية للتغلب عن الاحتراق الذي يواجههن، لتكون المرأة اكثر قوة وتمكين من خلال مشاركتها في صنع القرار في المجتمع.

وتضمنت الورشة مداخلة للمشاركات، للتعبير عن الاحتراق النفسي ومدى تأثيره على الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى كيفية تمكين المرأة في صناعة نفسية إيجابية تتلائم مع عملها وأسرتها، لاسيما المجتمع والبيئة التي تعيش فيها، و إيجاد طرق للوقاية من الاحتراق النفسي.

وشددت د. ريما جواد همشري عضو اللجنة العليا للمرأة الجنوبية في المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس إدارة التعليم والمرأة في منسقية الانتقالي في جامعة عدن، على أهمية الاستفادة من هذه الورش التي تعزز من مهارات وقدرات المرأة الاكاديمية في الجامعة، وتمكينها في صناعة القرار.