إصابة طفل بانفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أُصيب طفل يمني، السبت، بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "محمد غالب سيف (15 عاما) أُصيب بانفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في قرية العاشة بمديرية جبل حبشي غرب تعز".



وأضاف، أن انفجار اللغم تسبب ببتر القدمين للطفل.



والأربعاء قُتل طفلين شقيقين، بانفجار قذيفة هاون من مخلفات بقايا حرب مليشيا الحوثي في منطقة المراتبة بحبل حبشي.



وخلال سبعة أعوام قُتل أكثر من 776 مدنيا وأصيب 1274 آخرين جراء الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في محافظة تعز.



وتشير تقارير حقوقية إلى أن مليشيات الحوثي زرعت، منذ بداية الحرب، أكثر من مليوني لغم، تسببت بمقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني في مختلف مناطق البلاد.

