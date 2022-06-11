شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. تواصل أعمال صيانة خط المعاشيق في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تستمر الفرق الفنية أعمال الصيانة لمشروع صيانة واعادة تأهيل شارع مستشفى عدن-بوابة المعاشيق بمديرية صيرة. وتقوم المؤسسة العامة للطرق والجسور أعمال الصيانة بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وتواصل الجهة المنفذة أعمال الصيانة تمهيدا لبدء السفلتة خلال الفترة الزمنية المحددة. وقال المهندس علاء عباس وادي مدير المشروع أن المشروع يسير على قدم وساق حسب البرنامج الزمني المحدد. وأشار وادي يجري العمل في طبقة أساس الشارع إضافة إلى الطرق الخدمية والتوسعة واعادة تأهيل للارصفة المتهالكة وفقاً للمواصفات المحددة . ويأتي هذا بالتزامن مع عدة مشاريع يمولها صندوق صيانة الطرق والجسور مثل أعمال صيانة وتأهيل خط سوزوكي الرحاب وخط الوهط طور الباحة إضافة للشارع الرئيسي لمدينة قعطبة في الضالع وخط سوق السلام ذي ناخب-لبعوس والخط الدائري بالحبيلين في لحج. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

كانت هذه تفاصيل خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق.. تواصل أعمال صيانة خط المعاشيق في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.