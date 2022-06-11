محافظ أبين يناقش الأوضاع الامنية في مديرية المحفد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ محافظة ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، مع مدير عام مديرية المحفد احمد الربعي، والامين العام للمديرية علي المسعودي ، الوضع الامني في المديرية وجهود تطوير مستوى الاجهزة الامنية.



واكد المحافظ على ضرورة التنسيق المشتركة مع الاجهزة الامنية والعسكرية وتعقب كل من يتسبب في تعكير أمن واستقرار المديرية.

كما ناقش اللقاء اعادة تاهيل مياة الطلح وتوفير الظروف المناسبة للعمل في هذا المشروع الهام.

الى ذلك بحث المحافظ مع مدير العلاقات بالمجلس النرويجي محمد هيثم تدخلات المجلس في عدد من المجالات، وابرزها قطاع النازحين والأمن الغذائي وسبل العيش.

واكد اللقاء على اهمية التنسيق المشترك مع السلطة المحلية في المديريات ومكتب التخطيط والتعاون الدولي والوحدة التنفيذية للاجئين.

وثمن المحافظ دعم المجلس النرويجي وما يقوم به من اجل توفير كل الامكانيات المساعدة للاجئين ليشمل المجتمع النظيف من مشاريع مياة والامن الغذائي.