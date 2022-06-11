وكيل محافظة مأرب يناقش الشراكة الإنسانية مع مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح مع المدير الجديد لمكتب المفوضية السامية لشئون اللاجيئن في المحافظة بيتر فيتس مورايس، الشراكة الانسانية بين السلطة المحلية والمفوضية، والتدخلات الانسانية عبر مكتبها لتخفيف معاناة النازحين في المحافظة.



وتطرق اللقاء إلى دور مكتب المفوضية في تفعيل كتلة المأوى والايواء الفرعية بالمحافظة التي يترأسها للاستجابة لاحتياجات النازحين سواء السابقين تلفت وتمزقت خيامهم بسبب عوامل التعرية والمتغيرات، او حالات النزوح المستمرة الى المحافظة التي تصل يوميا وتحتاج الى تدخل طارئ وعاجل.

وفي اللقاء، اشاد الوكيل بدور المفوضية ومكتبها في المحافظة الانساني وتدخلاتها في مجالات المأوى والايواء، والغذاء، والمياه، والحماية وغيرها.. مؤكدا ان السلطة المحلية مستمرة في تقديم كافة الدعم والتسهيلات للانشطة الانسانية للمنظمة في المحافظة بما يسهم في تخفيف معاناة النازحين والمهجرين قسريا والمتضررين من الحرب والكوارث الطبيعية .

من جانبه اكد مورايس انه سيعمل على تطوير الشراكة الانسانية وتوسيع المشاريع والتدخلات الانسانية وسيعمل على استغلال خبراته الكبيرة التي كبسبها من خلال عمله للمنظمة في العديد من الدول بما يسهم في تحسين الوضع الانساني .. معربا عن شكر وتقدير المفوضية للسلطة المحلية على التسهيلات الكبيرة التي تقدمها لمكتب المفوضية وتنفيذ انشطتها وتدخلاتها الانسانية.