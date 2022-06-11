حملة للقضاء على النباتات المهددة للبيئة في سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نفذ برنامج الدعم المتكامل للصون والتنمية المستدامة بمحافظة أرخبيل سقطرى (الجمعية الملكية لحماية الطبيعة) بالتنسيق فرع الهيئة العامة لحماية البيئة في سقطرى، اليوم، حملة القضاء على أنواع النباتات الدخيلة الغازية على بيئة الأرخبيل.



ويأتي ذلك بعد قيام البرنامج خلال الفترة الماضية بالقضاء على أكثر من 700 نبته من التين الشوكي والتخلص منها في عدد من مناطق جزيرة سقطرى.

واستهدفت الحملة التي أقيمت في (وأدي لحص) في حديبوه، نبات التين الشوكي (الصبُار) من خلال الإزالة بطريقة علمية وآمنة، كون الحملة تسعى للتخلص من أنواع النباتات الغازية التي تشكل خطراً بالغاً على البيئة والنباتات المتوطنة، الأمر الذي أستدعى إلى سرعة مكافحتها وإزالتها قبل توسع انتشارها.

وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة في سقطرى سالم حواش، أهمية الحملة في التخلص من الأنواع الدخيلة والغازية على التنوع النباتي للجزيرة والحد من التهديدات والمخاطر التي تواجه الحياة البرية والتنوع الحيوي لجزر سقطرى بشكل عام .. مشيدا بجهود القائمين على الحملة في حماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي.