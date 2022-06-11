وزير الدفاع يتفقد سير العمل في دائرة الإمداد والقاعدة الإدارية العسكرية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، أول امس سير العمل في دائرة الإمداد والتموين والقاعدة الادارية العسكرية في العاصمة المؤقتة عدن، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لأبطال القوات المسلحة.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها، مساعد وزير الدفاع للشئون اللوجستية اللواء الركن صالح محمد حسن، ومساعد رئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء الركن علي الفضلي، دشن وزير الدفاع العمل في مشروع خياطة الفرشان السفري وقام بزيارة كتيبة النقل التابعة للقاعدة الادارية.

واستمع من مدير دائرة الامداد والتموين العميد الركن عبدالله السقلدي، ومدير القاعدة الإدارية العميد الركن علي الكود، إلى شرح حول الطاقة الانتاجية للمركز الذي يستوعب كوادر شبابية ونسائية من أقارب الشهداء ويقدم خدماته لكل منتسبي القوات المسلحة والأمن.

وأشاد الفريق المقدشي بمستوى التنظيم والتطوير في المكاتب الإدارية والفنية والأرشيف والمخازن والمرافق التابعة للقاعدة الإدارية، وما تم انجازه على المستوى الفني والتنظيمي في سبيل خدمة منتسبي القوات المسلحة وتوفير احتياجاتهم المختلفة.. وحث على بذل المزيد من الجهود لتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم وتأهيلهم.

وشدد وزير الدفاع على أهمية الضبط والربط اللوجستي والإداري والتوثيق الارشيفي المكتبي بما يضمن سلامة سير العمل والقيام بالمهام الموكلة بكفاءة عالية.