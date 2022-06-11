محافظ شبوة يشيد بجهود البحث الجنائي ومكافحة المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد محافظ شبوة عوض العولقي، بجهود إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات في تنفيذ المهام والواجبات الأمنية المناطة بهم وما حققوه من نتائج إيجابية في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة .



جاء ذلك خلال زيارته للإدارتين ولقائه بمدير البحث الجنائي العقيد حسين هشال ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد احمد مساعد، الذين اطلعوه على أبرز النجاحات الأمنية التي تحققت في المحافظة مؤخرا ومنها القبض على أخطر ثمانية من مروجي مادة الشبو المخدر من بين ٣٥ متهما تم ضبطهم مؤخرا بقضايا المخدرات.

وشدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات القانونية عند التعامل مع المشتبه بهم والمتهمين أثناء عمليات جمع الإستدلالات والقبض والتحقيق ومدة حجزهم.