شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني: الحكومة تحرص على الحفاظ على الثقافة كمحرك للسلام وانقلاب مليشيا الحوثي عرض سبل العيش للخطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ناشد وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، المنظمات الدولية والجهات المانحة للانضمام إلى جهود اليونسكو والاتحاد الأوروبي والحكومة اليمنية في الحفاظ على الثقافة وتعزيزها كمحرك للسلام في المستقبل.



جاء ذلك خلال كلمته في فعالية "الثقافة في اليمن.. محرك لتمكين الشباب" التي نظمتها منظمة اليونسكو برعاية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأوضح الارياني أن المشروع الذي تموله اليونسكو أبرز كيف أن الثقافة هي كنز للشباب اليمني لإعالة أنفسهم وأسرهم مع الاحتفاظ والافتخار بالتنوع الثقافي الغني الذي تتميز به اليمن.. مشيرا إلى مساهمة الحكومة اليمنية بالشراكة مع اليونسكو والاتحاد الأوروبي، في حماية المراكز الحضرية التاريخية في عدن وصنعاء وشبام وزبيد، وفي تحسين الظروف المعيشية لآلاف اليمنيين.

ولفت إلى ما تسببت به السنوات الثمان الماضية من انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران التي عرضّت المدن التاريخية وسبل العيش المرتبطة لملايين اليمنيين للخطر، إلى جانب مخاطر التغير المناخي.

وأكد الارياني أن القطاع الثقافي في اليمن تراثًا حيًا يحتوي على إمكانات عديدة من فرص العمل لدعم الاقتصاد اليمني المتدهور، ويجد الفنانون والمبدعون اليمنيون حاليا صعوبة في الحصول على الدخل الملائم بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.

وأضاف: "وقد أجبر هذا الوضع العديد من مواهبنا الشابة على مغادرة اليمن بحثًا عن فرص أفضل أو متابعة وظائف أخرى لإعالة أسرهم. ومن المهم بنفس القدر تمكين المؤسسات الثقافية والإبداعية لدعم المبدعين لأن ذلك يوفر مساحات للشباب لتوجيه إبداعاتهم وتحفيز الحوار بين الجمهور".

وأكد الارياني ان الجمهورية اليمنية على استعداد للمساهمة في توسيع نطاق التدخلات من خلال استهداف مدن أخرى غنية ثقافيًا وتحسين سبل العيش للشباب اليمني.

والقيت في الاحتفال كلمات من قبل مساعد المدير العام لليونسكو للثقافة ايرنستو راميريز، ومدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في المديرية العامة للشراكات الدولية للمفوضية الأوروبية جان لويس ورئيس وحدة الشرق الأوسط آسيا الوسطى سارة رينالدي المديرية العامة للشراكة الدولية في المفوضية الأوروبية، والمدير الاقليمي لمنظمة اليونسكو في الخليج واليمن صلاح خالد.

حضر الحفل سفير اليمن في بروكسل محمد طه مصطفى وأعضاء السفارة وسفير اليمن لدى اليونسكو الدكتور محمد جميح، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وعدد من المهتمين، وعدد من افراد الجالية اليمنية في بروكسل.

وتهدف الفعالية الى جانب تسليط الضوء على الموروث الثقافي اليمني الى مناقشة اهداف المشروع واستعراض مراحل اعداده ونتائجه، ومن ضمن اهدافه النقد مقابل العمل: تعزيز فرص كسب العيش للشباب الحضري في اليمن، من خلال تحسين المستوى الاقتصادي وتدريب وخلق فرص عمل للشباب في المدن المستهدفة ضمن البرنامج (صنعاء وعدن وحضرموت وزبيد)، ومن خلال دعم مبادرات تطوير الثقافة في اليمن من اجل تعزز فرص العمل لدى الشباب في هذا الجانب.

وقد بدأ المشروع منذ اربع سنوات برعاية الاتحاد الأوربي من سبتمبر 2018 حتى أغسطس 2022 وبتكلفة عشرة مليون ، یورو بهدف ترميم المباني القديمة و الاثرية التي تعرضت للقصف أو الإهمال أثناء الحرب في كل من صنعاء وعدن وشبام حضرموت وزبيد ودعم وتمكين الشباب.

ونجح المشروع في تشغيل 4143 شاب عشرة بالمائة من الشابات ، كما تم إعادة تأهيل 205 موقع تاريخي في المدن الأربع من المنازل الاثرية سواء الخاصة او المتاحف والقصور والاحياء القديمة الاثرية، وتقييم اضرار 16030 عمارة بالمدن الاربع وتوزيع 18 منحة على 13 منظمة ثقافية في المدن الأربع وتدريب 429 فنانا يمنيا شابا في مجالات مختلفة في الفنون، كما تم توثيق وإنتاج 1436 منتجاً فنياً وثقافياً وتدريب 38 مديرا ثقافيا في إدارة الأعمال.

ويهدف المشروع الجديد الممول بقيمة 20 مليون يورو إلى التوسع في المدن التالية صنعاء، صعدة، عمران، الحديدة، حضرموت، تعز، سقطرى.

وتم استعراض اهداف المشروع وتفاصيله عبر المسئول المختص لدى اليونسكو من خلال تقرير مفصل، ثم أقيم حفل غنائي عبر عن التنوع الثقافي والفني الذي تتمتع به بلادنا.

كما تم افتتاح معرض الصور الذي استعرض أدوار بعض الشباب اليمني الذين شاركوا في تنفيذ المشروع وكذا صور لبعض المنازل والمواقع التي تم ترميمها والفيديو الافتراضي الذي استعرض اهم مراحل تنفيذ المشروع في كل المدن المستهدفة.