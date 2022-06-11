السفير ياسين يشارك في احتفال جمهورية البرتغال بعيدها الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

شارك سفير اليمن غير المقيم لدى لشبونة الدكتور رياض ياسين، في احتفالات جمهورية البرتغال بعيدها الوطني والذي اقيم في مدينة براغا.

وعلى هامش هذا الاحتفال، نقل السفير ياسين، تهاني وتبريكات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا وللشعب البرتغالي بهذه المناسبة الوطنية.