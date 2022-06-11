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السفير ياسين يشارك في احتفال جمهورية البرتغال بعيدها الوطني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

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شارك سفير اليمن غير المقيم لدى لشبونة الدكتور رياض ياسين، في احتفالات جمهورية البرتغال بعيدها الوطني والذي اقيم في مدينة براغا.

 

وعلى هامش هذا الاحتفال، نقل السفير ياسين، تهاني وتبريكات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى رئيس جمهورية البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا وللشعب البرتغالي بهذه المناسبة الوطنية.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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