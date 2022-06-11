باذيب: البنك الدولي وافق على تمويل برنامج التنمية المستدامة لمصائد البحر الاحمر وخليج عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب "أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تمويل برنامج التنمية المستدامة لمصائد الاسماك في البحر الأحمر وخليج عدن بمنحة تبلغ 41,15 مليون دولار أمريكي".



وأضاف الوزير باذيب في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن تمويل البرنامج جاء عقب جهود حثيثة بذلتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حشد الموارد وتعزيز التعاون مع المانحين الدوليين".

واشار وزير التخطيط، إلى أن التمويل سيتم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاضافة منحة للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بمبلغ 3,85 مليون دولار أمريكي..لافتاً الى أن هذا المشروع يعد أول عملية لسلسلة من المشاريع التي تهدف الى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وتعزيز الإنتاج الفعال لمصائد الأسماك وسلسلة القيمة في بلدان منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

واوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي، بان المشروع يتألف من ثلاثة محاور تشمل تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة مصائد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وتحسين الفرص الاقتصادية والأمن الغذائي والإدارة الفعالة لإنتاج مصايد الأسماك في اليمن، و إدارة المشاريع وإدارة المعرفة.