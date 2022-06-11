لجنة التحقيق الوطنية تزور عدد من السجون ومراكز الاحتجاز بمحافظة لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم، نزولاً ميدانياً الى عدد من مراكز الاحتجاز بمديرية تُبن محافظة لحج، للاطلاع على اوضاع المحتجزين والتأكد من ظروف الاحتجاز ومدى تطابقها مع المعايير الانسانية.



واستمع اعضاء اللجنة، صباح علواني واشراق المقطري وجهاد عبدالرسول، من نائب مدير أمن محافظة لحج العقيد علي عامر، ومدير أمن الرباط العقيد جلال محمد، ومدير أمن وهط حسان هيثم، ومدير السجن المركزي العقيد عبدالسلام الجنيدي ، الى اوضاع المحتجزين واحتياجاتهم، من خلال توفير منشآت جديدة نظراً لتهالك مباني الاحتجاز القديمة لكفالة تطبيق القانون والحفاظ على سلامة وكرامة السجناء والمحتجزين.

كما عاين أعضاء وراصدي اللجنة، غرف اقسام الرباط وصبر والوهط والبحث الجنائي والسجن المركزي للمحافظة، والاطلاع على مدى مناسبتها من حيث السعة والتهوية و الإضاءة والنظافة واعمال الصيانة، إضافة لتوفير الغذاء والدواء والماء وخدمة الكهرباء.

واستمعت اللجنة، لعدد من نزلاء تلك الأقسام والسجون الذين يزيد عددهم عن ٣٠٠ محتجز وسجين وتوثيق مطالبهم التي تركزت على تحسين اوضاعهم والبت في قضاياهم من قبل القضاء.

كما ناقشت اللجنة مع وكيل نيابة تبن القاضي حنش الداعري، تفاصيل الأوضاع القانونية للمحتجزبن وظروف احتجازهم والاجراءات التي ستتبعها لغرض التنفيذ الفعال لمبادىء ونصوص حقوق السجناء والمحتجزين المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها اليمن.