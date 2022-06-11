وزير التخطيط يبحث مع وزير المالية والاقتصاد البحريني تعزيز التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب امس، في العاصمة البحرينية المنامة، مع وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



كما جرى خلال اللقاء، استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الاقتصادي.

وأشاد الدكتور باذيب، بعمق العلاقات التاريخية المتميزة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين منذ القدم، وبمستوى التعاون المتواصل القائم بين الجانبين .. مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بما يعزز أواصر الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد البحريني، حرص بلاده على مواصلة الدفع بمسارات العلاقات الثنائية بين البلدين نحو ٱفاقٍ أوسع بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.