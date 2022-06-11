الضالع: مقتل مواطن برصاص قناص حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.



وقالت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، إن "المواطن محمد حمود العامري" من أبناء محافظة تعز، قتل برصاص قناص الحوثي المتمركز في منطقة خرطوم يعيس أثناء مروره بالطريق الراجلة التي تربط دمت ومريس الضالع".



وأوضحت في تغريدة على تويتر نقلاً عن شهود عيّان، أن الحادثة تمت عند الساعة الرابعة من عصر الخميس (9يونيو)، بعد أن أغلقت الطرق الرئيسية.



وأشارت إلى أن الضحية كان يعمل دلال ببيع الملابس وقتل وهو في طريقة لمنطقة العود في دمت.

