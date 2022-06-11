وفد اوروبي يطلع على مشروعاته المنفذة في قطاع المياه و الصرف الصحي بلحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

تفقد وفد اوروبي،امس ، المشروعات التنموية التي يقدِّمها الاتحاد دعماً منه للمؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج ، بتصنيفاتها الثلاثة المنفَّذة و قيد التنفيذ و المزمع تنفيذها.



و أعرب الوفد برئاسة المستشارة بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن مسؤولة قسم التعاون بالسفارة مارسيلا مازياريك ، و معها المستشارة الأولى بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن مليسة رحموني ،عن إعجابه الشديد لما شاهده من مستويات عالية في دقة الإنجاز لمشروعاته الإنمائية الحيوية ، التي ستعود بالنفع العام الملموس على المجتمعات المحلية من سكان مديريَتَي الحَوطَة و تُبَن .

واشاد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه و الصرف الصحي بمحافظة لحج عادل العَطَوِي، بتدخُّلات الاتحاد الأوروبي بالمحافظة الحيوية في إقامته لمشروعات التنمية البشرية الاستراتيجية فيها .