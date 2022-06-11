شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير النقل يبحث مع نظيره البحريني تعزيز مجالات التعاون في قطاعات النقل المتعددة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

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بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد ، في العاصمة البحرينية المنامة، مع نظيره البحريني المهندس كمال بن احمد محمد، سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما في قطاعات النقل المتعددة.



كما تطرق اللقاء، الى جهود الحكومية اليمنية والبحرينية في تعزيز الروابط الإجتماعية والاقتصادية المتنامية والمستمرة بما تخدم الأهداف التنموية المشتركة بين الجانبين.

واشاد وزير النقل، بمواقف مملكة البحرين الداعمة والمساندة لليمن في مختلف الظروف في إطار دول التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.