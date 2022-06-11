رئيس مجلس القيادة يطلع على التطورات التي تشهدها المؤسسة الامنية البحرينية في مكافحة الجريمة وحماية السلم الاهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

زار الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وزارة الداخلية البحرينية، للاطلاع على التطورات التي تشهدها المؤسسة الامنية في المملكة الشقيقة المصنفة ضمن قائمة الدول المتقدمة في هذا المجال.



واطلع الرئيس من وزير الداخلية البحريني الفريق اول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وقادة الوزارة على التحديث الهائل في بنية ومهام المؤسسة الامنية البحرينية، والعمل الاحترافي في مكافحة الجريمة، وضبط الامن والاستقرار وحماية السلم الاجتماعي والاهلي في المملكة الشقيقة.

وطاف الرئيس رشاد العليمي، بدوائر الوزارة واستمع من المسؤولين الامنيين، الى الانجازات الشرطية البحرينية على مختلف الاصعدة.

واعرب رئيس مجلس القيادة في سجل الزيارات الرئاسية، عن اعجابه البالغ بالنهضة التي حققها العمل الامني البحريني في ظل الرعاية الكريمة لجلالة الملك حمد بن عيسى، وولي عهده والحكومة البحرينية، معتبرا ذلك مكسبا ليس للبحرين فقط، بل لليمن والمنطقة وجهود مكافحة الجريمة، و التنظيمات الارهابية، والجماعات العميلة التي رهنت نفسها وقرارها للخارج.

رافق الرئيس خلال الزيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، و سفير اليمن لدى البحرين الدكتور علي الاحمدي.