العقود الآجلة لخام برنت تنخفض 0.86% عند التسوية إلى 122.01 دولار للبرميل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أنهت أسعار النفط تعاملات امس على تراجع، في ظل تزايد مخاوف الاقتصاد العالمي، بعد الإعلان عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والإغلاق الجزئي في شنغهاي.



انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار أو 0.86% عند التسوية إلى 122.01 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 84 سنتا أو 0.69% عند التسوية إلى 120.67 دولار للبرميل.

في الولايات المتحدة، تسارعت زيادة أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة مجددا في مايو/أيار بعد تباطؤ في أبريل/نيسان، وبلغت أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 1981.

وبلغ التضخم نسبة 8.6% بوتيرة سنوية مقابل 8.3% في أبريل/نيسان، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل الجمعة.

وفي الصين، فرضت أجزاء من شنغهاي قيودا جديدة لمكافحة كوفيد، وأعلنت المدينة الصينية عن جولة من الفحوص الجماعية لملايين السكان.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في واندا "استمر النفط في التراجع في آسيا، مدفوعا بمخاوف التباطؤ في الصين بعد الإعلان عن توسيع نطاق فحوص كوفيد الجماعية لشنغهاي في مطلع الأسبوع".

وزادت واردات الصين من النفط الخام في مايو/أيار 12% تقريبا عنها قبل عام.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك "هذا لا يشير إلى أن الطلب على النفط يرتفع. وإنما من المرجح أن تكون الصين قد تصرفت بشكل انتهازي، حيث اشترت النفط الخام من روسيا بسعر أقل بكثير من مستوى السوق العالمية من أجل تجديد مخزوناتها".