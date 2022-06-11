صنعاء.. مواطنون يهدمون أسواراً أنشأتها ميلشيات الحوثي بمدينة سكنية

المنامة - ياسر ابراهيم - هدّم أهالي مدينة سكنية بصنعاء، يوم الجمعة، أسوار عمليات بسط ونهب حوثية على عقاراتهم في صنعاء.

وتظهر مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، عشرات المواطنين في منطقة سعوان شرقي صنعاء يهدمون أسوارا بناها القيادي في الجماعة عبدالمجيد الحوثي نهاية الشهر الفائت.

وشن عبدالمجيد الحوثي الذي تربطه علاقة قرابة بأسرة عبدالملك الحوثي حملات استيلاء ونهب لآلاف العقارات واللبن في صنعاء ومحافظات أخرى وانتزعوها من المواطنين تحت مسمى أراضي الأوقاف بما فيها متنفسات مدينة الحمدي السكنية بسعوان.

وأرسلت الجماعة الحوثية في صنعاء مساء الجمعة حملة مكونة من عدد الأطقم المسلحة وعشرات من عناصرها المدججين بالأسلحة لقمع السكان الذين هدموا الاعتداء الحوثي على عقاراتهم.

وقالت مصادر محلية إن الحملة خطفت عشرات ممن كانوا مشاركين بهدم الأسوار الحوثية.

كانت مليشيا الحوثي قد فرضت حظرا شاملا على عمليات بناء وترميم وبيع وشراء وتأجير المنازل والعقار على المدن السكنية بصنعاء بما فيها مدينة الحمدي والرئاسة بسعوان والخمسين والسنينة بصنعاء منذ 2017.