شجار على "أنبوب نقل ماء" يتسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم شيخ قبلي بمديرية "يريم" في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل خمسة أشخاص، اليوم الجمعة، بينهم الشيخ القبلي محمد ناصر صلاح، وأحد أبناء عمومته، بعد خلاف مع ثلاثة نحّالين، من أبناء محافظة شبوة، في مديرية يريم، محافظة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الشيخ محمد ناصر صلاح، وابن عمه علي الحاج صلاح، قتلا، برصاص نحّالين كانوا يقومون برعي خلايا النحل في المنطقة، وأنهم فرّوا عقب ارتكابهم الجريمة، قبل أن يلقوا حتفهم بحادث مروري في نقيل سمارة.



وأشارت المصادر، إلى أن الخلاف نتج بسبب مرور الدينّا التي كانت تقل النحل، أثناء عزم النحالين مغادرة المنطقة، وأن سائق الدينا قام بالمرور على أنبوب الماء وكسره، الأمر الذي دفع أحد أقارب الشيخ محمد صلاح بكسر زجاج سيارة النحالين، ومحاولة أخذ صندوق من النحل.

وحسب المصادر، فأن النحّالين، بعد اختلافهم مع أقارب الشيخ محمد ناصر صلاح، وقيام أحدهم بكسر زجاج السيارة الدينّا، حضر الشيخ لمحاولة الصلح، فباشروهم النحّالون بإطلاق الرصاص، ما أودى بحياة الشيخ وابن عمه.

المصادر قالت إن الجناة بعد ارتكابهم الجريمة فروا باتجاه إب، ونتيجة للسرعة الزائدة، انقلبت الدينا، ما أدى إلى وفاة الثلاثة النحّالين الذين كانوا على متنها.

وتضارب الأنباء حول أسباب الخلاف، فيما لم يتم التأكد من مقتل النحالين، هل بسبب انقلاب الدينا أم تعرضوا للقتل برصاص أقارب الشيخ محمد صلاح.