العليمي في القاهرة لبحث التنسيق الأمني والعسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يونيو 2022

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بدأ رئيس المجلس رشاد العليمي، مساء اليوم الجمعة، زيارة إلى القاهرة تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها “ التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة“.



من المنتظر لقاء الرئيس العليمي، وأعضاء مجلس القيادة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعددًا من المسؤولين المصريين؛ لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، والمستجدات اليمنية، بما في ذلك الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني التي تزداد تفاقما مع تعنت الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.