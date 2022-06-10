خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني: 96 خرقا حوثيا للهدنة نتج عن بعضها استشهاد ثلاثة من أبطالنا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، الجمعة، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة 21 آخرين جراء خروقات مليشيات الحوثي الإرهابية للهدنة الأممية.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتبكت 96 خرقاً للهدنة الأممية يوم أمس الخميس (9 يونيو) في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجّة ومأرب".



وأضاف، أن الخروقات "توزّعت بين 25 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و25 خرقاً في جبهات محور تعز، و19 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و13 خرقًا جنوب غرب مأرب، و12 في محور البرح غرب تعز، وخرقان في جبهة محور الضالع".



وأوضح أن الخروقات الحوثية "تنوّعت بين إطلاق نار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عن بعضها استشهاد ثلاثة من أبطال القوات المسلّحة وإصابة 21 آخرين في مختلف الجبهات.



وذكر المركز الإعلامي، أن المليشيا الحوثية واصلت الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد قتالي منها 23 طقماً دفعت بها إلى جبهات غرب مأرب، وعدد من الأطقم والأفراد والذخائر إلى الجبهات الشمالية والغربية بتعز. كما واصلت استحداث خنادق ومواقع ونشر عيارات وقناصة في مختلف الجبهات.



ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، موافقة الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، على تمديد الهدنة الإنسانية ، لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء الهدنة الأولى والتي بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.

