مأرب..اندلاع معارك عنيفة إثر هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي جنوبي المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلعت معارك عنيفة، الجمعة، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إثر هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي على مواقع قوات الجيش الوطني جنوب محافظة مأرب (شمال شرق اليمن).



وقالت مصادر عسكرية، إن معارك عنيفة اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي، واستمرت لساعات، إثر هجوم شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش جنوبي مأرب.



وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تصدت للهجوم الحوثي وكبّدت المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



يأتي ذلك ضمن خروقات مليشيا الحوثي للُهدنة الأممية التي تم تمديدها شهرين إضافيين منذ مطلع الشهر الجاري.



وكان الجيش الوطني قد أعلن أمس الخميس، رصد 91 خرقاً حوثياً جديداً للهُدنة يوم الأربعاء (8 يونيو)، نتج عنها إصابة 12 من أفراد الجيش في عدة جبهات.

