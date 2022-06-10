شكرا لبحثكم عن خبر صدمة قاسية لشباب قطعوا المسافات من حضرموت للاستمتاع بأجواء مدينة إب.. أجبرتهم على المغادرة فورًا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرض عدد من الشباب، من ابناء حضرموت، لصدمة قاسية، بعد قطع مسافات طويلة لزيارة محافظة إب، وعودتهم على الفور، بسبب تعرضهم للتهديد من قبل مسلح في المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وقالت مصادر محلية في محافظة إب، إن مجموعة من الشباب من أبناء مدينة تريم حضرموت قرروا زيارة محافظة إب، قبل أيام، والاستمتاع بأجوائها الساحرة، وجلسوا بالقرب من الشلال المعروف في مديرية المشنة، في انتظار نزوله.

وأضافت المصادر أنهم تفاجأوا خلال اللعب بالضمنة، بمسلح يحذرهم من اللعب ويطالبهم بالاستغفار، ليقرروا العودة إلى تريم، على الفور، خوفًا على حياتهم.

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية غير مسبوقة، نتيجة سيطرة المليشيات الحوثية عليها، حيث تمارس المليشيات شتى أنواع الانتهاكات بحق المدنيين.