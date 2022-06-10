اليمن.. عصابة الحوثي تفرض جبايات على المسافرين عبر مطار صنعاء الدولي

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت عصابة الحوثي الإرهابية جبايات جديدة على المسافرين من مطار صنعاء الدولي الذي عاد للعمل بموجب الهدنة الأممية التي بدأت مطلع أبريل الماضي.



وحصل "يمن شباب نت" على نسخة من قرار أصدرته المليشيا الحوثية عبر الهيئة العامة للطيران بصنعاء بفرض جبايات بقيمة 5% من إجمالي قيمة التذاكر.



وقالت الهيئة الحوثية إن "الجبايات الجديدة على المسافرين عبر مطار صنعاء الدولي تأتي تحت مسمى رسوم خدمة المسافرين".



ونص القرار صراحة على أن تكون الخدمة بعملة الدولار. وبحسب مسافرين في صنعاء يبلغ سعر التذكرة للرحلة من صنعاء إلى عمان 800 دولار بينما تبلغ قيمة ذات التذكرة من مطار عدن إلى عمان حوالي 500 دولار.





وتعد أسعار الخطوط الجوية اليمنية إحدى أغلى التذاكر في العالم.



وبموجب الهدنة الأممية بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي والتي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي عادت الرحلات الجوية للخطوط اليمنية ومن مطار صنعاء باتجاه القاهرة وعمان.

