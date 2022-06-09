الجيش اليمني: 91 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال 24 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، الخميس، أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، يوم أمس الأربعاء (8 يونيو) 91 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الخروقات توزّعت بين 29 خرقاً في محور تعز، و21 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و17 في جبهات محافظة حجة، و9 خروقات في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، وثلاثة خروقات في جبهات الجوف، وخرقان في جبهات محور الضالع.



وتنوّعت الخروقات بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبعربات bmb وبالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عن بعضها إصابة 12 من أبطال الجيش الوطني، وفق المصدر.



وأوضح أن القصف الحوثي طال الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين، ففي الساعة 12:10 استهدفت المليشيا الحوثية بطائرة مسيرة مفخخة تجمعًا لأطفال في قرية القحار بمقبنة ونتج عنه استشهاد 2 أطفال، فيما استهدفت في الساعة 13:20 حي الجحملية الآهل بالسكان بقذيفة هاون ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين.



وأشار إلى أن المليشيا الحوثية استمرت عمليات استحداث مواقع ومحاولات تمركز في مناطق هامة، إضافة إلى نشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات.

