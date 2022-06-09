بعدما رفضت المليشيا الافراج عنه.. انتحار شاب بالسجن المركزي في رداع بالبيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب يمني، الخميس، في سجن خاضع لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "وسيم أحمد مقبل الشخفير (25 عاما)، تُوفي، إثر إقدامه على الانتحار في السجن المركزي بمديرية رداع بعدما رفضت إدارة السجن التابعة لمليشيات الحوثي الافراج عنه".



وأوضح بأنه كان قد صدر أمرا قضائيا بالإفراج عن الشخفير، في مارس الماضي، إلا أن ميليشيات الحوثي طلبت منه دفع مبلغ 200 ألف ريال تحت مسمى رسوم البوابة.



وأضاف: "بعدما عجز عن دفع المبلغ المطلوب قرار الانتحار من خلال تناول، 40 قرص اسبرين دفعة واحدة وظل يعاني داخل السجن منذ ثلاث أيام فيما رفضت إدارة السجن إسعافه".

وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي قررت اليوم اسعافه بعدما ساءت حالته الصحية إلا أن جميع مستشفيات رداع رفضت استقباله، ليتم نقله إلى المستشفى العسكري بصنعاء ليفارق الحياة هناك.



وذكر أن عضو النيابة في رداع المدعو جبر اليعيشي ومدير السجن المركزي المدعو عبدالكريم المطري يتحملان المسؤولية الكاملة عن وفاة الشاب الشخيفر.

