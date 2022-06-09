اندلاع حريق كبير في منشأة نفطية بعدن مخلفاً جرحى وخسائر مادية

المنامة - ياسر ابراهيم - اندلع اليوم الخميس، حريق كبير في منشأة نفطية بمحافظة عدن، جنوبي اليمن، مخلفاً ثلاثة جرحى وخسائر مادية كبيرة.



وقال مصدر في شركة النفط في تصريح صحفي، إن الحريق اندلع في مساكب شركة النفط في ميناء الزيت بالبريقة، غربي عدن.



وأوضح "إن الحريق نشب بسبب تماس كهربائي اندلع في مولد كهرباء خاص بالشركة قبل أن يمتد إلى إحدى القواطر".



من جهتها قالت وسائل إعلامية محلية نقلاً عن مصادر عاملة في شركة النفط بعدن، إن الحريق التهم ثلاثة مساكب خاصة بالشركة من أصل خمسة ودمر قاطرتي وقود، كما تسبب بسقوط ثلاثة جرحى في صفوف العمال.



وباشرت آليات خاصة بإخماد الحريق عملها فيما تم إيقاف الضخ من شركة المصافي.

