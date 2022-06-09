شكرا لبحثكم عن خبر غلاب: وجود الإنتقالي مهم وأنصح بالعقلانية والشعيبي يجب وضع لائحة تنظيمية لعمل المجلس وليس بذهنية علي الآنسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الغد المشرق: استماع قال وكيل وزارة الإعلام، نجيب غلاب أثناء مداخلته في برنامج قضايانا الذي يقدمه الإعلامي وديع منصور على قناة الغد المشرق إن المجلس الانتقالي الجنوبي جزء من تركيبة السلطة في المجلس الرئاسي ونصيحتي لقياداته التزموا بالعقلانية”. وأوضح غلاب أن وجود المجلس الانتقالي الجنوبي داخل المجلس الرئاسي يعد ضرورة مهمة “. ورد عضو مشاورات الرياض، المحامي يحيى غالب الشعيبي أثناء مداخلته إن المكتب الرئاسي بشخص مديره يحيى الشعيبي يتصرف بذهنية علي الأنسي في نظام علي عبدالله صالح”. وأضاف الشعيبي، يجب أن يتم وضع لائحة تنظيمية لتنظيم عمل المجلس الرئاسي”.

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