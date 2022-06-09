رئيس الوزراء ينعي وفاة رجل الاعمال البارز علوان الشيباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نعى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفاة رجل الاعمال البارز والشخصية الوطنية علوان سعيد الشيباني، الذي انتقل الى جوار ربه بعد ان قدم قصة نجاح يعتد بها في مجال الاعمال والاستثمار كواحد من أبرز أعلام السياحة والسفر، ودوره في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشار رئيس الوزراء في بيان نعي، الى ان اليمن خسرت برحيل رجل الاعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العالمية علوان الشيباني احد رجالها المخلصين والناجحين الذين قدموا للعالم صورة مغايرة لليمن كقبلة ووجهة للسياحة من خلال شركاته الرائدة في مجال السياحة والسفريات.. منوها بما اتسم به الفقيد الراحل من علاقات اجتماعية واسعة على المستوى المحلي والدولي، وما يحظى به من احترام وتقدير جراء الاعمال التي انجزها وبصماته في مجال العمل الخيري.

وقدم رئيس الوزراء عظيم العزاء والمواساة للشعب اليمني واسرة الفقيد بهذا المصاب الجلل.. سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه وجميع محبية الصبر والسلوان.