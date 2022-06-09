السعيدي يطلع على نتائج برنامج الميسرين في التخطيط التشاركي بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

إطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اليوم، على سير أنشطة مكون بناء القدرات ضمن مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن المنفذ من قبل الشريك المحلي منظمة صناع النهضة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



وتعرف الوكيل من رئيس فريق التيسير الرئيسي المهندس عمر باشداده عن ما تم إنجازه في البرنامج التدريبي للتخطيط التشاركي الذي شارك فيه عشرة ميسرين من الإدارات العامة ذات الاختصاص ليتولوا تدريب عشرة ميسرين آخرين من كل مديرية من المديريات المستهدفة الثلاث وهي سيئون، تريم.

وأشاد الوكيل المساعد بجهود الجهة المنفذة وأعضاء الفريق وتعاونهم للتغلب على كل الصعوبات التي تعترض عملهم، مجددا التأكيد على العمل بروح الفريق الواحد لإستكمال البرنامج في المواعيد المحددة.